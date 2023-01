TCG Pokémon, oggi è il giorno di Zenit Regale: è l'ultima espansione di Spada e Scudo

Mentre aspettiamo che il primo set del TCG Pokémon dedicato a Scarlatto e Violetto debutti in Italia a fine marzo, arriva oggi la conferma ufficiale da parte di The Pokémon Company che l'ultima espansione del TCG di Pokémon Spada e Scudo, Zenit Regale, ha fatto il suo debutto in edicola e nei negozi specializzati.

Benché per il momento non ci sia una cardlist definitiva, The Pokémon Company ha confermato che Zenith Regale comprenderà la Galleria di Galar, un sub-set composto da un totale di 70 carte, le quali vantano delle eleganti e ricercate illustrazioni speciali. Per questo stesso motivo, Zenit Regale porta con sé una lunga serie di stili artistici inediti, che saranno estesi anche alle carte più potenti del set.

Tra le carte con illustrazione speciale, infatti, troviamo anche diversi Pokémon-V, Pokémon-V MAX e Pokémon-V ASTRO. Tra questi ultimi, in particolare, abbiamo Mewtwo-V ASTRO, Darkrai-V ASTRO e Zoroark di Hisui-V ASTRO. Proprio Mewtwo-V ASTRO è stato tra le prime carte del set Pokémon Zenit Regale annunciate negli scorsi mesi, insieme a Rotom-V ASTRO, Thievul, Charjabug Lucente e la bellissima carta Allenatore Vigore di Gardenia. Altra novità del set saranno nove carte con illustrazione "coordinata", che cioè potranno essere posizionate una accanto all'altra per formare una maxi-illustrazione di grande impatto.

In ogni caso, al momento, oltre alle buste di espansioni singole (di cui trovate un'immagine in calce) sono già disponibili il Set Allenatore Fuoriclasse di Zenit Regale, dedicato a Lucario-V ASTRO e che comprende ben 10 pacchetti di espansione, insieme a vari accessori di gioco, e le due collezioni dedicate a Regieleki-V ed a Regidrago-V. Queste ultime conterranno una carta foil e una oversize dei due leggendari, insieme a quattro pacchetti di espansione di Zenit Regale.

In futuro, invece, saranno rilasciati diverse nuove collezioni, tra cui la Collezione Speciale di Pikachu-V MAX, la Collezione Premium con tabellone di gioco di Morpeko-V UNIONE, le Collezioni con spilla di Cinderance, Rillaboom e Inteleon, e le scatole e miniscatole da collezione di Zenit Regale. Queste ultime, infine, saranno dedicate ad Articuno, Moltres e Zapdos di Galar.