TCG Pokémon, operazione nostalgia in corso? In arrivo un set dedicato a Kanto

Periodo di grandi cambiamenti per il TCG Pokémon: benché l'uscita dell'espansione Zenit Regale sia appena passata, già non si fa altro che parlare del primo set dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo a marzo. Tuttavia, pare che a metà del 2023 si verificherà un vero e proprio ritorno alle origini per il cardgame Pokémon.

Una serie di leak riportati da PokéGuardian, infatti, spiega che il 16 giugno 2023 The Pokémon Company rilascerà un'espansione dedicata ai primi 151 Pokémon di sempre, ovvero i mostriciattoli da Bulbasaur a Mewtwo, gli "storici" protagonisti della prima generazione dei videogiochi e del TCG.

Secondo i leak, il set sarà chiamato "Scarlet & Violet Expansion Pack Pokémon Card 151": per il momento non è ancora chiaro se si tratti dell'ennesimo set celebrativo dei Pokémon di Kanto o se invece ci troveremo di fronte a qualcosa di completamente diverso, anche se il branding relativo ai primi 151 mostriciattoli sembra fugare ogni dubbio a riguardo. Inoltre, avvolta dal mistero è anche l'uscita dell'espansione, che potrebbe essere limitata all'OCG giapponese o prevedere anche un debutto in formato standalone in occidente.

Dai leak sappiamo che il set conterrà 165 carte più un numero imprecisato di foil, che potrebbero portare il totale, tra Pokémon, Energie, carte di supporto e allenatori, a circa 180-200 carte totali. Ovviamente, 151 di queste saranno dedicate al Pokédex completo di Kanto. Inoltre, pare che il set sarà venduto direttamente in booster box da 20 pacchetti ciascuno, al prezzo di 5.800 Yen (ossia 41 Euro circa).

Accanto al set, poi, vi saranno due Collezioni Speciali, una dedicata alle Poké Ball, che dunque dovrebbero essere una delle carte di supporto dell'espansione, e una che avrà per protagonisti Charizard, Venusaur e Blastoise, le forme finali dei tre starter di Kanto.