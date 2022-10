TCG Pokémon, ecco i primi prodotti di Scarlatto e Violetto: svelata la Paldea Collection

Dopo l'enorme leak che ha anticipato le uscite del 2023 del TCG Pokémon, arriva oggi l'ufficializzazione da parte di The Pokémon Company del primo prodotto del TCG dedicato a Scarlatto e Violetto, la nona generazione di mostriciattoli tascabili che farà il suo debutto su Nintendo Switch a metà novembre.

Come prevedibile, il set si concentrerà sugli starter di Paldea, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, insieme (probabilmente) alle loro evoluzioni: come potete vedere dalle immagini in calce, ogni set contiene, oltre ad alcune bustine del TCG, anche tre carte misteriose, che dovrebbero corrispondere allo starter di riferimento e alle sue due evoluzioni. La carta Jumbo, invece, sarà dedicata a Koraidon-EX o Miraidon-EX, a seconda del set acquistato.

Viene da sé che i fan potranno acquistare un box diverso per ciascuno starter. In termini di contenuto, le tre edizioni sono decisamente simili a quelle rilasciate nel 2019 per introdurre la regione di Galar nel TCG, che comprendevano infatti i suoi starter e uno dei due leggendari di copertina di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ciò lascia anche pensare che il prodotto, ufficialmente noto come Pokémon TCG: Paldea Collection, sarà il primo a contenere pokémon di nuova generazione e verrà rilasciato in parallelo alla prima espansione dedicata a Scarlatto e Violetto.

Le tre carte dedicate a Sprigatito, Fuecoco e Quaxly saranno poi foil, mentre insieme alle carte singole e alla promo Jumbo di Koraidon o Miraidon nel pack troverete quattro pacchetti misti del TCG, questi ultimi probabilmente legati alle espansioni di Galar, nonché un codice per riscattare online sul TCG Pokémon Live il vostro acquisto e ottenere le relative carte.

Infine, The Pokémon Company ha annunciato che le Paldea Collection di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly saranno lanciate il 6 gennaio 2023 negli Stati Uniti (e presumibilmente anche sul mercato europeo), al prezzo di 19,99 Dollari (che potrebbe tradursi in 19,99 Euro in Italia). Intanto, vi ricordiamo che l'espansione Tempesta Argentea di Pokémon Spada e Scudo è in uscita l'11 novembre.