TCG Pokémon, svelata una nuova, magnifica Premium Collection: è dedicata a Charizard!

Mentre aspettiamo l'arrivo nei negozi dei primi prodotto del TCG Pokémon dedicati a Scarlatto e Violetto, The Pokémon Company ha presentato, con un clamoroso colpo di coda per l'ottava generazione del Gioco di Carte Collezionabili, la Collezione Ultra Premium del TCG di Pokémon Spada e Scudo dedicata interamente a Charizard.

Potete dare un'occhiata al box nell'immagine presente in calce e sul sito web del TCG Pokémon. All'interno del set Premium, che si presenta con un design estremamente elegante, troverete tre fortissime carte dedicate a Charizard, ovvero Charizard V, Charizard VMAX e Charizard V ASTRO. Si tratta di tre carte già pubblicate in alcuni set di espansione degli scorsi mesi, ma che in questa edizione saranno dotate di una filigrana olografica impressa in modo speciale.

Accanto alle tre carte, nel set Premium sono incluse anche la bellezza di 16 bustine di espansione di Pokémon Spada e Scudo, una guida introduttiva al TCG di ottava generazione e il classico codice utilizzabile per il Gioco di Carte Collezionabili Online, più una serie di segnalini, dadi e monete, tutti raffiguranti Charizard.

Concludono il pacchetto un totale di 65 bustine protettive di Charizard Gigamax e un tabellone di gioco che ha per protagonista lo stesso soggetto. Se vi steste chiedendo quale sia il prezzo della collection, sappiate che quest'ultima viene venduta ad un costo piuttosto alto, poiché al momento è reperibile al prezzo di 179 Euro presso i principali rivenditori online.