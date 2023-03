TCG Pokémon, svelati i nomi delle prossime espansioni? Trapelano i trademark

A pochi giorni dall'annuncio del set da gioco Pokémon Trading Card Game Classic, arriva oggi un altro interessante leak sul futuro del TCG targato The Pokémon Company e Nintendo. Nelle scorse ore, infatti, Creatures e Game Freak hanno depositato una serie di marchi che sembrano riferirsi alle prossime espansioni del TCG Pokémon.

Prima di analizzare i trademark, vi ricordiamo che questi ultimi saranno, molto probabilmente, legati alle sole espansioni dell'OCG giapponese, e che dunque non rappresenteranno i titoli dei set occidentali, che generalmente "accorpano" più espansioni del mercato asiatico. Allo stesso modo, già sappiamo i nomi delle espansioni dell'OCG Pokémon della prima parte del 2023, che, stando ad una precedente serie di marchi registrati, saranno Triplet Beat, Clay Burst e Snow Hazard. Di queste ultime, solo Triplet Beat è già stata annunciata da Creatures.

Tra le novità assolute dell'ultima tornata di marchi registrati da Nintendo, Creatures e Game Freak abbiamo invece l'espansione Ruler of The Black Flame, sulla quale per ora non sappiamo nulla se non il titolo. Vi invitiamo a tenere presente che quella riportata è comunque una traduzione dal giapponese all'inglese effettuata dai colleghi di PokéGuardian, e che pertanto il nome inglese del set potrebbe essere leggermente diverso.

Difficile prevedere che tipo di espansione possa essere Ruler of The Black Flame, anche perché non sembra esserci alcun Pokémon di nuova generazione che rientri in una simile caratterizzazione. È anche possibile che il marchio faccia riferimento a un'edizione speciale o una tin da collezione Pokémon, anche se la registrazione del marchio ci fa pensare che si tratti di un set, magari collegato all'anime o ai prossimi film animati Pokémon.

Più canoniche sono invece le altre tre registrazioni effettuate da Nintendo e Game Freak, rispettivamente relative a Ancient Roar, Flash of the Future e Shiny Treasure. Le prime due potrebbero essere delle "espansioni gemelle" rispettivamente dedicate a Koraidon e Miraidon, insieme ai Pokémon Paradosso. La terza, invece, potrebbe essere un mini-set dedicato ai Pokémon shiny (che abbiamo già visto comparire nel TCG negli scorsi mesi), oppure potrebbe riferirsi a tutt'altro, magari legandosi ai nuovissimi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciati poco meno di una settimana fa.