TCG Pokémon, è ufficiale: Scarlatto e Violetto arrivano nel 2023, ecco le prime carte!

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono arrivati su Nintendo Switch ormai da qualche settimane, dividendo i fan dello storico brand di Game Freak. Ora, però, scopriamo anche quando la nona generazione di Pokémon arriverà in edicola.

Arrivano i Pokémon EX

Come ampiamente previsto dai leak di novembre sul TCG Pokémon, la prima espansione di nona generazione in Giappone sarà chiamata Pokémon Scarlet and Violet EX e sarà divisa in due sotto-espansioni, ossia Scarlet EX (SV1S) e Violet EX (SV1V). Come spiega PokéGuardian, all’atto pratico i due set saranno separati, e ciascuno avrà la propria cardlist composta da carte completamente esclusive e non reperibili nei pacchetti dell’altra espansione.

Violet EX e Scarlet EX, comunque, introdurranno la meccanica EX, che dà il nome alle espansioni. I Pokémon EX saranno sia esemplari base che di Stadio 1 e di Stadio 2 con dei PS incrementati, numericamente paragonabili a quelli dei Pokémon VMAX, e degli effetti più potenti delle carte normali. Al momento, The Pokémon Company ha rivelato tre carte EX nei prossimi set, ovvero Miraidon EX, Koraidon EX e Arcanine Tera-Cristallizzato EX. Non è chiaro, comunque, se i Pokémon EX (eccetto i leggendari) saranno tutti Tera-Cristallizzati o meno.

In parallelo, sono state rivelate anche le carte di Growlithe, Pawmi, Smoliv e Lechonk, insieme a quelle dei Professori Olim e Turum. Altre carte verranno svelate nei prossimi giorni. Ciascuno dei due set conterrà 78 carte comuni e rare, più un numero ancora sconosciuto di carte Super Rare o di rarità ancora più elevata. In Giappone, ogni pacchetto conterrà cinque carte e costerà poco meno di due Euro.

I set di Sprigatito, Quaxly e Fuecoco

Oltre alla prima espansione del TCG del 2023, che dovrebbe essere seguita da altri due set Pokémon in arrivo ad aprile, The Pokémon Company ha anche rivelato gli Starter Set di Pokémon Scarlatto e Violetto, che saranno rispettivamente dedicati a Sprigatito & Lucario EX, Fuecoco & Ampharos EX, e infine Quaxly e Mimikyu EX. Potete dare un’occhiata a tutte le immagini dei set nella galleria in calce a questa notizia. Ogni set sarà composto, oltre che dalle già citate carte promo, anche da un mazzo da ben 60 carte, rappresentando il punto di ingresso ideale nel TCG Pokémon per i neofiti.

Altro set speciale sarà il Premium Trainer Box Ex di Scarlatto e Violetto, che presenta come propri Pokémon di copertina i due leggendari Miraidon e Koraidon. Ogni set Premium conterrà 10 pacchetti di espansione di Pokémon Scarlet EX e 10 di Pokémon Violet EX, 196 carte sfuse, tra cui numerose carte energia, varie carte allenatore e 7 Pokémon totali, e tutto l’occorrente per gettarvi nelle competizioni locali del gioco di carte collezionabili.

Infine, acquistando almeno 10 pacchetti dello stesso set in Giappone (o un prodotto equivalente) riceverete una carta promo a scelta su un totale di 8: per il momento, l’unica promo mostrata è quella di Cyclizar EX. Ovviamente, le carte contenute nel set promo non sono presenti nei normali booster dell’espansione.

E in Europa?

Ovviamente, tutti questi prodotti sono confermati solo per il mercato giapponese: nel passaggio in Occidente, infatti, molti set saranno accorpati tra loro e la loro cardlist verrà modificata, mentre alcuni prodotti promo potrebbero non sbarcare mai nel Vecchio Continente. Il sito web del GCC Pokémon spiega infatti che in Europa arriverà solo l’espansione Scarlatto e Violetto, che presumibilmente unirà tra loro i due set “gemelli” in arrivo a gennaio in Giappone. Tra le carte rivelate per il set ci sono poi quelle di Quaxly, Sprigatito e Fuecoco apparse negli Starter Set dell’espansione nel Sol Levante.

Altra notizia che farà la felicità dei fan è poi quella di una serie di cambiamenti nel design delle carte: addio al bordo giallo, che sarà sostituito da uno di colore grigio, mentre nelle carte Allenatore verrà spostata la sottocategoria, in modo che si trovi nell’angolo in alto a destra. Invece, il simbolo delle carte energia apparirà ora in basso a destra: si tratta in tutti i casi di una serie di cambiamenti volti a rendere le carte più facilmente leggibili. Segnaliamo poi anche che, per i mostriciattoli EX, la parte inferiore della carta sarà semi-trasparente, con un colpo d’occhio davvero niente male.

Purtroppo, però, non ci sono solo buone notizie: dopo un aumento dei prezzi del TCG Pokémon inizialmente limitato solo a pochi mercati, The Pokémon Company ha annunciato un innalzamento del MSRP dei suoi prodotti anche in Europa. A tal riguardo, il sito web di TPCi spiega che “A causa dell’inflazione globale che ha un impatto sui costi di materiali e produzione, con la pubblicazione della serie Scarlatto e Violetto, i prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon vedranno un incremento a livello globale di alcuni prezzi consigliati. Nell’intento di continuare a garantire un’esperienza e una valenza positiva del GCC Pokémon, ogni busta includerà anche tre carte olografiche garantite: tutte le carte con la rarità “rara” o più alta saranno ora olografiche. In più, alcuni prodotti conteranno degli articoli aggiuntivi.”