Il team 10 di Naruto si presenta in un inedito cosplay

I protagonisti di Naruto sono sempre stati i ragazzi del team 7. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e il loro sensei Kakashi Hatake hanno dato vita a diverse avventure importanti, tra missioni pericolose e scontri immortali. Ma non va dimenticato che l'opera di Kishimoto ha un numero importante di comprimari come i ragazzi del team 10.

Il terzetto formato da Shikamaru Nara, Ino Yamanaka e Choji Akimichi si è più volte distinto nel manga e nell'anime di Naruto, ricevendo tra l'altro un forte focus con l'arco dei due distruttori immortali dell'Akatsuki, Hidan e Kakuzu. Ora il terzetto Ino-Shika-Cho ha ricevuto un fantastico cosplay da un trio di ragazzi che potete vedere in calce.

Il riferimento scelto è quello di Naruto: Shippuden con i ragazzi già sedicenni e dopo la morte di Asuma Sarutobi. Al centro vediamo Shikamaru nei panni da chunin, con tanto di sigaretta tra le dita per ricordare il maestro a cui era legato. Alla sua sinistra Ino, con il kunai tra le mani, mentre alla destra c'è Choji sempre intento a mangiare patatine. Cosa ne pensate del cosplay che hanno portato i ragazzi di stylouz_cosplay? Anche Kakashi ha ricevuto un cosplay, così come il team 7 di Boruto: Naruto Next Generations.