Il team 7 si riunisce in questo cosplay splendido con Naruto, Sasuke e Sakura

Il team 7 di Naruto è uno dei gruppi più iconici del mondo dei manga. Per tutta la prima parte della storia, Masashi Kishimoto li ha fatti lottare insieme contro nemici del calibro di Zabuza, Orochimaru e tanti altri ancora. L'addio di Sasuke Uchiha li ha portati tuttavia a dividersi per lungo tempo, riunendosi soltanto in un'altra occasione.

Con la quarta grande guerra ninja, nel bel mezzo della battaglia finale contro Obito e Madara Uchiha, il terzetto è tornato insieme dopo anni, sfoggiando tutte le abilità imparate. Un momento epico in Naruto che ha fatto sognare tanti lettori e spettatori della serie. Praticamente, il gruppo di protagonisti non è mai stato più visto insieme dopo quel momento, per questo alcuni fan hanno deciso di dedicarsi a loro con un cosplay sul team 7 di Naruto.

Nella foto pubblicata su Instagram da INKA, i cosplay di Naruto, Sasuke e Sakura sono tutti vicini, riportando così in auge quel gruppo che si formò nell'accademia ninja a pochi capitoli dall'inizio della serie. La versione scelta da INKA e compagni è quella vista in Naruto: Shippuden, quindi con i ninja ormai nel pieno dell'adolescenza.

Reberebelle ha invece realizzato un cosplay di Naruto al femminile, mentre l'italiana Kido-chan si è dedicata a un cosplay di Sakura adulta.