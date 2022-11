Clan Diamante o Clan Perla? Con questi set speciali del TCG Pokémon la scelta si fa dura

Mentre aspettiamo l'inizio dell'era di Pokémon Scarlatto e Violetto nel TCG dedicato ai mostri tascabili di Game Freak, arriva oggi direttamente dal Giappone un nuovo set di prodotti dedicati al TCG Pokémon di ottava generazione, e in particolare ai personaggi tratti da Leggende Pokémon: Arceus.

Come potete vedere dalla galleria di immagini in calce a questa notizia, infatti, The Pokémon Company ha annunciato due Special Set dedicati al Clan Diamente e al Clan Perla del gioco per Nintendo Switch dedicato al Pokémon Primevo. Ciascuno dei due set è disponibile al modico costo di 5.000 Yen, ovvero poco meno di 35 Euro, solo nei Pokémon Center del Giappone, a partire dal 2 dicembre 2022.

In ogni set troveremo quattro bustine del set VSTAR Universe dell'OCG Pokémon (cioè della versione giapponese del gioco di carte carte collezionabili), un set da 64 bustine protettive rispettivamente a tema "Clan Diamante" e "Clan perla", un album e persino una cornice da esposizione dove inserire le vostre carte più rare. Le cornici sono ispirate a Damon e Perula, i due capi dei rispettivi team in Leggende Pokémon: Arceus.

Due sono le peculiarità del set da collezione: la prima, senza girarci troppo intorno, sono le bellissime illustrazioni utilizzate per i prodotti, che potrebbero fare gola a qualsiasi collezionista del TCG Pokémon e a qualsiasi videogiocatore abbia esplorato le terre di Hisui negli scorsi mesi. La seconda, invece, è che il set permetterà ai giocatori giapponesi di accedere in anteprima al set VSTAR Universe, in uscita nel mese di dicembre nel Sol Levante.

Al momento, sfortunatamente, non è chiaro se i set da collezione del Clan Diamante e del Clan Perla arriveranno mai in occidente: vista la release limitata ai soli Pokémon Center anche in madrepatria, però, le possibilità sembrano essere poche. Le carte incluse nell'espansione VSTAR Univere, invece, troveranno spazio nelle due espansioni Tempesta Argentata e Zenit Regale del TCG Pokémon.