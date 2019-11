Il Team Rocket si mostra in una clip esclusiva tratta dalla nuova serie Pokémon

L'enorme e apprezzatissimo franchise dei Pokémon non sembra volersi concedere un attimo di respiro e dopo la conclusione dell'ultima serie animata dedicata ai nostri amati mostriciattoli multicolore, ecco arrivarne subito un'altra, con grande gioia dei milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta.

Nonostante la serie dedicata a Pokémon Sun and Moon si sia appena conclusa, infatti, non sembra che dovremo aspettare poi molto prima di poter tornare a vedere Ash e i suoi nuovi compagni in un'altra avventura, la quale avrà inizio con un episodio pilota che fungerà da punto di contatto tra le due serie animate. Per il momento dovremo attendere ancora qualche giorno prima della release, attualmente prevista per questo 17 novembre, ma nel mentre potremo quantomeno goderci una nuova clip esclusiva tratta proprio dalla nuova serie.

Andando più nel dettaglio, il video - visionabile a fondo news - permette di rivedere il ben noto Team Rocket nella sua oramai classica e pomposa presentazione, segno del fatto che i nostri cattivoni preferiti torneranno ancora una volta per mettere i bastone tra le ruote ad Ash, con grande gioia di tutti coloro che seguono l'opera oramai da anni e anni.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che giusto recentemente è stato presentato un primo trailer dedicato alla nuova serie Pokémon, opera che tra le altre cose presenterà al suo interno i Raid già visti in Pokémon GO.