Teaser per le copertine di ONE PIECE 99, 100 e 101: la speciale immagine componibile

Se aver raggiunto i 1000 capitoli per un manga non è roba da poco, lo stesso vale per l'aver raggiunto 100 tankobon. Eiichiro Oda è vicino anche al secondo traguardo col suo ONE PIECE, dopo aver pubblicato a inizio 2021 ONE PIECE capitolo 1000. Per l'occasione, è già stata preventivata un'immagine speciale per le copertine.

Negli scorsi giorni era stata mostrata in anteprima la versione in bassa risoluzione della copertina di ONE PIECE 99. Insieme a ciò però è stato rivelato che i volumi 100 e 101 avranno delle cover componibili, in modo tale da creare un'unica illustrazione con le tre immagini. Se nella copertina del volume 99 di ONE PIECE, ora disponibile in alta risoluzione e visibile nel post in basso, c'era Big Mom con alcuni dei membri dei Mugiwara, nelle future ci saranno Rufy e Kaido come personaggi di spicco.

Il teaser delle copertine di ONE PIECE 100 e 101 infatti ci fa vedere come il numero tondo sarà dedicato al protagonista Rufy che campeggerà in alto, mentre al lato ci saranno Yamato e Ace, in basso invece Zoro e Sanji. La terza e ultima copertina di questa mega illustrazione sarà invece dedicata a Kaido delle Cento Bestie, accompagnato da Nami, Brook e Franky.

I tre volumi copriranno la fase più eccitante di Onigashima e saranno pubblicati nei prossimi mesi.