Teaser per il film di Demon Slayer, il primo trailer in arrivo a marzo?

La conclusione della prima stagione dell'anime di Demon Slayer ha reso iper reattivi i fan di tutto il mondo. In attesa che arrivi il lungometraggio Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, infatti gli appassionati dell'opera si sono gettati sui volumi del manga, ma ci sono ancora tante persone che attendono la versione animata.

Per il momento, soltanto un breve teaser di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen è stato pubblicato, in occasione dell'annuncio arrivato mesi fa. Dopo aver dichiarato che la pellicola sarebbe arrivata nei cinema nipponici nel 2020, non si è saputo più nulla.

Tuttavia, l'Anime Japan 2020 che si terrà il 21 e il 22 marzo ha inserito tra i vari titoli che avranno un panel durante l'evento anche Demon Slayer. Ciò è stato fatto con un brevissimo video che potete trovare nel tweet in calce, il quale non manca di mostrare anche scene tratte da Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.

La data da segnare sul calendario per i fan di Demon Slayer è il 22 marzo, con il panel che si svolgerà tra le ore 14:40 e 15:15 giapponesi. Considerata l'occasione, è probabile sarà proiettato il primo trailer per Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen. Magari accompagnato con dettagli su Demon Slayer stagione 2.