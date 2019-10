Un teaser della Marvel rivela il nuovo Iron Man del 2020!

La Marvel Comics sembra avere grossi piani per il 2020 con il progetto Incoming, che sarà tra poco messo in moto. Ma la Casa delle Idee non si concentrerà solo su un evento di gruppo, perché ha già rivelato di avere piani importanti per il personaggio di Iron Man. Anche se con poche informazioni, arrivano nuovi dettagli sul prossimo corso.

A ComicBook, l'artista Inhyuk Lee ha mostrato un piccolo teaser che riguarda da vicino Iron Man e una storia del personaggio che prenderà luogo nel 2020. L'immagine che potete vedere in calce ci mostra Iron Man 2020 sulla tomba del suo fratello adottivo Tony Stark, ovvero l'Iron Man originale.

Tom DeFalco e Herb Trimpe crearono Arno Stark in Machine Man 2020 #2 nel 1984. Il personaggio fu originariamente pensato per essere un cugino di Tony, ma fu poi fatta una modifica dove Arno vrebbe ereditato nel futuro le Stark Industries e l'armatura di Iron Man. A differenza del lavoro di Tony, che ha vestito i panni dell'eroe, Arno ha deciso di utilizzare la tecnologia per operare come agente di una corporazione di spionaggio e fare da mercenario.

Il personaggio è recentemente riapparso in Tony Stark: Iron Man, testata che sarà cancellata a dicembre forse proprio per fare spazio al nuovo Iron Man 2020.