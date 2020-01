Teaser e sito ufficiale per l'evento di Bleach: cosa si nasconde dietro il Face Again?

I fan vogliono il ritorno dell'anime di Bleach, e su questo non ci piove. Sono anni però che queste richieste rimangono inascoltate dalla Shueisha e dallo studio d'animazione Pierrot, che per anni ha prodotto il longevo anime basato sul manga di Tite Kubo. Sembra però che ora stia davvero bollendo qualcosa in pentola per Bleach.

Nella giornata di ieri sono state rivelate le serie che prenderanno parte all'Anime Japan 2020, un evento importante in Giappone tra cui ci saranno novità per tanti anime. My Hero Academia, Demon Slayer, L'Attacco dei Giganti e, a sorpresa, anche qualcosa riguardante Bleach e Tite Kubo. I primi dettagli e dichiarazioni menzionano una presenza di Bleach per festeggiare il ventesimo anniversario che cadrà il prossimo anno, ma anche un nuovo progetto legato a Tite Kubo.

Insieme a questa dichiarazione, Weekly Shonen Jump ha aperto un sito denominato bleach-20th-anniversary che, se aperto, fa partire la scritta rossa in corsivo "Face again", ovvero "rivedere", "riaffrontare". Dopo pochi istanti, sotto questa scritta, compare il logo di Bleach tutto in maiuscolo e in nero, quasi a voler comporre la frase "Face Again Bleach", ovvero "Rivedere Bleach".

A cosa può essere legata questa frase? Considerato anche il coinvolgimento di Weekly Shonen Jump e Tite Kubo, non è improbabile si stia pensando a una versione speciale del manga con kanzenban, oppure una serie basata sul oneshot Burn the Witch. La presenza all'Anime Japan e non alla Jump Festa del mese scorso fa però riflettere anche sul fronte anime.

Pochi giorni fa, il leaker Yonkou Productions aveva lanciato un rumor sulla preparazione di un OAV su Burn the Witch, spin-off di Bleach. Il coinvolgimento di Kubo potrebbe essere previsto anche per un sequel dell'anime di Bleach, con finalmente la guerra dei 1000 anni presentata in versione animata e a cui il mangaka apporterà modifiche per ampliarla e approfondirla. Il 21 marzo sarà una data importante, e voi che scelta vi aspettate?