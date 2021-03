Teaser per The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, l'avventura finale dei peccati capitali

L'avventura dei sette peccati capitali è ancora in corso con la attesa The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement con 24 episodi totali. La Guerra Sacra è in corso e, per superare tutte le asperità che si ritrovano davanti, Elizabeth e Meliodas dovranno darsi molto da fare su fronti differenti. Ma la storia ha anche un altro progetto in arrivo.

Poco dopo il debutto della nuova stagione sulle emittenti giapponesi, è stata rivelata la produzione di un lungometraggio animato che esordirà nei cinema in estate. The Seven Deadly Sins: Cursed by Light è un progetto inedito e che vede anche la partecipazione del mangaka Nakaba Suzuki, il quale fornirà una storia inedita per i sette peccati capitali.

Dopo aver confermato la data di uscita per il 2 luglio 2021 in Giappone, la produzione di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light ha svelato il primo teaser trailer del film più una key visual, che potete osservare nei tweet in calce alla notizia. Nel video, della durata di trenta secondi, rivediamo Britannia ma soprattutto Meliodas ed Elizabeth, abbracciati ma legati da una sorta di catena magica viola.

Rivediamo anche gli altri protagonisti dell'opera, che poi si riuniscono tutti nella locandina di presentazione del film. Oltre i Seven Deadly Sins, Elizabeth e Hawk, vediamo anche Zeldris al fianco del fratello. Questa sarà anche l'ultima avventura dei peccati, mentre il mondo di Britannia continuerà con il sequel Four Knights of the Apocalypse.