Il primo teaser trailer dell'anime di Burn The Witch la nuova serie di Tite Kubo

Nel livestream per il 20esimo anniversario di Bleach di stanotte è stato mostrato un primo teaser trailer del film animato di Burn The Witch tratta dal one-shot del sensei Tite Kubo. L'anime andrà in onda il prossimo autunno.

Il trailer ci mostra brevemente alcune sequenze tratta proprio dal one-shot uscito nel luglio del 2018 e che avrà una serializzazione su Weekly Shonen Jump a partire da quest'estate. Subito dopo ci vengono mostrate anche alcune scene dell'anime, in cui vediamo le due streghe protagoniste sfrecciare a bordo delle loro scope e affrontare un drago simile ad un grifone. Lo Studio Colorido si occuperà della produzione del film animato che vedremo, come già accennato, il prossimo autunno. Qui potete trovare una prima key visual dell'anime di Burn The Witch.

Ambientata in una Londra magica che si cela al resto dell'umanità, Burn The Witch narra di un gruppo di maghi e streghe di un'agenzia che si occupa di contenere i draghi, creature che da secoli vivono con gli umani e che sono invisibili. Le vicende si concentreranno su due giovani streghe, Noel Niihashi e Ninnie Spangle. Secondo le parole del sensei Tite Kubo, Burn The Witch non sarà una serie lunghissima, ma anzi ha già dichiarato di aver pronto tutto lo script. Plausibile, quindi, che il manga durerà pochi volumi.