Un teaser trailer conferma l'arrivo del nuovo anime di Bleach sulla Guerra Millenaria

Adesso possiamo darvi la conferma ufficiale, l'ultimo arco narrativo del manga di Bleach avrà il tanto agoniato adattamento anime. La conferma arriva dal livestream per il 20esimo anniversario della serie di Tite Kubo.

Presentato con un teaser trailer (che trovate in calce a questa notizia) con immagini provenienti dal manga, la serie adatterà la "Guerra Millenaria", ossia la battaglia tra Ichigo Kurosaki e gli Shinigami della Soul Society contro Yhwach e il Vandenreich. L'annuncio, originariamente, doveva essere dato all'AnimeJapan 2020, che è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che sta colpendo il mondo intero. Si è quindi deciso di dare l'annuncio in un evento in streaming per la celebrazione dei 20 anni di Bleach, ma alcuni leak in settimana hanno svelato i piani per la serie di Tite Kubo in anticipo. Non sappiamo ancora quanti episodi comporranno l'anime ma, appena avremo notizie in merito, non mancheremo di comunicarvele. Continuate quindi a seguirci. La notizia della nuova serie, come era preventivabile, ha fatto impazzire i fan di Ichigo e Rukia, facendo diventare Bleach un trend mondiale sul social Twitter.

Oltre all'anime di Bleach, è stato ufficializzato anche il film anime per Burn The Witch che uscirà in autunno, tratta dall'omonimo one-shot del sensei, che proseguirà le avventure delle due streghe protagoniste con una breve serie manga su Weekly Shonen Jump.