Primo teaser trailer per Orient: l'esordio di Musashi e Kojiro nel mondo dei demoni

Dopo aver concluso Magi - The Labyrinth of Magic, Shinobu Ohtaka ha cambiato rivista e si è gettata a capofitto sul settimanale di Kodansha, la famosa Weekly Shonen Magazine. Settimana dopo settimana, ha pubblicato Orient, arrivato ora al capitolo numero 113 e che continuerà mensilmente sulla rivista de L'Attacco dei Giganti.

Ma insieme a questo annuncio che rende più semplice per la sensei Ohtaka il prosieguo della storia, era già nell'aria la rivelazione di un adattamento anime per Orient. Le prime voci sono state confermate e la rivista Weekly Shonen Magazine ha comunicato proprio l'arrivo di un anime per Orient.

Insieme all'annuncio ufficiale, è comparso in rete il primo teaser trailer per Orient che, pur non possedendo animazioni dello studio incaricato, mostra alcune scene dei primissimi capitoli del manga con voci, colori e delle brevissime animazioni. Veniamo così introdotti a Kojiro e Musashi, i protagonisti di questa nuova storia ambientata in un Giappone attanagliato dai demoni, e ai disegni che ricalcano ancora il famoso stile della mangaka e che avevamo già conosciuto con Magi - The Labyrinth of Magic.

Nel video in alto potete osservare il teaser per Orient che però non rivela né data di uscita né il periodo così come non sono state rivelate informazioni sul cast e lo staff che ne prenderanno parte.