Un teaser di Vinland Saga ha anticipato la prossima stagione?

I fan desideravano da tempo un anime di Vinland Saga, epico manga sui vichinghi disegnato da Makoto Yukimura, già autore di Planetes. Amazon Prime Video ha realizzato questo desiderio facendo partire una trasposizione di 24 episodi e che ci ha accompagnato durante la stagione estiva e quella autunnale, appena conclusasi.

Durante la prima stagione di Vinland Saga abbiamo fatto la conoscenza di Thorfinn, un giovane vichingo che, per seguire il padre, è stato coinvolto da eventi più grandi di lui. Giorno dopo giorno ha seguito Askeladd e la sua compagnia di mercenari, uccidendo persone e migliorando le proprie abilità con i pugnali.

L'anime si è concluso da poco e i fan stanno già sperando in una seconda stagione per Vinland Saga. Nonostante non ci sia stato alcun annuncio ufficiale dalla produzione o da Amazon Prime Video, è stato distribuito, sull'account ufficiale Youtube dell'anime, un video che fa ripercorrere tutti gli eventi di Vinland Saga stagione 1, terminandole con una scena che fa presagire al prossimo arco narrativo.

Quindi, anche senza ufficialità, può essere data per scontata la produzione di Vinland Saga 2. Anche il regista Yabuta si è espresso in proposito, annunciando che l'avventura di Vinland Saga non sarebbe terminata con la conclusione di questi episodi. Diversa la situazione per il manga, dato che Makoto Yukimura ha specificato che si sta avvicinando alla fase finale, anche se ci vorranno ancora alcuni anni per poter vedere l'opera completa.