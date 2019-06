Teasing Master Takagi-san, annunciata la data della seconda stagione

Il sito ufficiale di Teasing Master Takagi-san (nella versione originale noto come Karakai Jozu no Takagi-san) ha pubblicato sabato un nuovo video promozionale per la seconda stagione del manga. Il video ha svelato che il sequel dell'anime debutterà il prossimo 7 luglio.

Il sito ha anche svelato una nuova immagine e due nuovi personaggi del cast, che avranno sicuramente un ruolo importante nell'universo di Teasing Master Takagi-san 2. Il primo è Kouki Uchiyama che darà la voce a Hamaguchi, compagno di classe di Nishikata interessato a Hojo. Il secondo personaggio invece è Aoi Yuki, che darà la voce a Hojo, compagna di classe di Takagi-san. A dirigere l'anime sarà Hiroaki Akagi, già regista della prima stagione, mentre l'opening theme sarà eseguita da Yuiko Ohara.



La prima stagione di Teasing Master Takagi-san era stata pubblicata a gennaio del 2018, poi mandata in streaming anche da Crunchyroll in Giappone e da Funimation, con i sottotitoli in inglese per l'occidente. Yen Press si sta anche occupando della pubblicazione del manga in lingua inglese, mentre per la pubblicazione italiana non ci sono ancora dettagli specifici.



Stanco di essere pesantemente preso in giro dal suo compagno di classe Takagi, Nishikata ha giurato di vendicarsi e stuzzicare con successo la ragazza che lo ha fatto arrossire innumerevoli volte Per questo deciderà di fare di tutto pur di riuscire a far arrossire Takagi, che diventa un obiettivo della vita.