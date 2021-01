Tecnica dei cloni o tecnica della moltiplicazione? Il nome originale del jutsu di Naruto

Naruto era un ninja scapestrato e incapace all'inizio della storia. Il biondino non riusciva né a utilizzare la normale tecnica illusoria della moltiplicazione né adeguatamente quella della trasformazione. Ma proprio nel primo capitolo del manga, imparò una delle tecniche eccezionali e che diventerà una delle più potenti a sua disposizione.

Pur essendoci tante tecniche nel mondo di Naruto, una di quelle che abbiamo visto utilizzare di più è proprio la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo. Nella versione italiana dell'anime abbiamo sentito più volte questo nome, ma com'è in originale? Scopriamo nel giapponese le differenze tra le varie mosse ninja di clonazione.

La prima tecnica di cui veniamo a conoscenza è la Bunshin no Jutsu (分身の術), tecnica tradotta in italiano come Tecnica della Moltiplicazione. La traduzione originale è Tecnica del Clone e serve per creare un'illusione di sé stessi, utilizzando poco chakra e ottenendo quindi un'immagine poco resistente.

La seconda tecnica è invece la Kage Bunshin no Jutsu (影分身の術) che significa Tecnica del Clone d'Ombra. In italiano il suo nome è Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo, traduzione che quindi inizia ad allontanarsi dal termine originale eliminando del tutto la parola "ombra". Stavolta, la moltiplicazione ha come effetto quello di creare un vero e proprio doppione dell'originale, anche se il costo in chakra è nettamente maggiore. La tecnica è stata creata dal Secondo Hokage del Villaggio della Foglia.

Infine c'è la Tajū Kage Bunshin no Jutsu (多重影分身の術) che significa nient'altro che Tecnica del Clone d'Ombra Multiplo. In pratica, è una semplice variante del Kage Bunshin no Jutsu, creando più di un clone contemporaneamente. Considerato il costo in chakra necessario, solo Naruto e pochissimi altri sono in grado di usarla appieno. In italiano non esiste un vero corrispettivo ed è quindi ripreso il termine Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo.