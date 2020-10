La tecnica seducente di Naruto nel cosplay di Jannet vi farà perdere sangue dal naso

Ci sono alcune cosplayer che diventano virali dopo un paio di lavori, vuoi per la loro bellezza o per le capacità di imitare il personaggio. Una che ha attirato diverse attenzioni da parte del pubblico, ottenendo un discreto numero di like, è Jannet che vi abbiamo mostrato in un cosplay di Prince of Persia. Adesso invece si è dedicata a Naruto.

Come ben saprete, Naruto fu l'ideatore della tecnica seducente, ovvero una variante della tecnica della trasformazione dove si trasforma in una donna nuda, con belle forme e proporzioni e lunghi capelli biondi. Questa tecnica, per quanto semplice e stupida, ha messo al tappeto diversi ninja. Come sarebbe nella vita reale? Proprio Jannet ha deciso di mostrarcelo con le ultime foto caricate sul suo account Instagram.

In basso vediamo un piccolo album di tre foto con un cosplay di Naruto sexy nella forma della tecnica seducente: capelli biondi e lunghi e fisico completamente nudo anche se censurato con il classico vapore che abbiamo visto usare anche nell'anime. Per farci ammirare meglio il cosplay, Jannet nelle foto successive indossa anche l'intimo in modo da non dover usare quel vapore e per mettersi ulteriormente in mostra.

Anche Fabuliz provò a portare ai fan una versione della tecnica seducente di Naruto.