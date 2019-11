Una tecnica mai vista prima si mostra nel capitolo 40 di Boruto: Naruto Next Generations

Con la fine di novembre che si avvicina, il capitolo 40 del manga di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto la sua comparsa, continuando esattamente dal punto in cui si era interrotto il precedente: davanti a Boro che vede comparirsi davanti Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki. I ragazzi sono alla ricerca di Naruto, ma non è quello che trovano.

Dopo che Shikamaru li aveva rinchiusi in una barriera, poiché non si fidava di Kawaki, verso la fine del capitolo 39 di Boruto, quando i ragazzi capiscono che in realtà Naruto è ancora vivo, attraverso il potere combinato del Karma, riescono ad aprire un varco spazio temporale per un altra dimensione. Però, quando lo attraversano, invece di trovare Naruto, incontrano un membro dell'organizzazione Kara che, secondo Kawaki, è addirittura più ostico di Jigen: Boro.

Nel capitolo 40, il team 7 più Kawaki scoprono l'enorme contenitore in cui è tenuto prigioniero il settimo Hokage ma, ostacolati dal nemico, non riescono a far nulla per salvarlo. Così inizia il combattimento e Boro per tutto il tempo gioca con i ragazzi sfoggiando e mettendo in bella mostra tutto il suo potere e la grandissima velocità di cui dispone, tanto che nessuno dei ninja riesce a seguirlo. E mentre Sarada e Mitsuki sono costretti a mettersi da parte a causa della forza soverchiante del nemico, Boruto e Kawaki combinando le loro mosse e sfruttando anche il potere del loro Karma, in un primo momento sembrano quasi riuscire a tener testa a Boro.

Col passare del tempo però, la grandissima resistenza del nemico e l'abilità di rigenerarsi dalle ferite, mettono in luce tutta la differenza di potere. Le cose peggiorano ancora di più quando Boro sfoggia una tecnica mai vista prima. Facendo dei sigilli con le mani che nessuno dei presenti riesce a riconoscere, questi viene avvolto da una nube nera, mentre Kawaki e Boruto si accorgono di non riuscire a usare più nessuna tecnica, perché i loro poteri vengono interrotti. Addirittura, scoprono, loro malgrado, che la mossa utilizzata da Boro è la prima in grado di resistere all'assorbimento del Karma che, in precedenza, si era rivelato capace di annullare qualsiasi jutsu.

Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, Kawaki rimane stupito nello scoprire che anche con il suo Karma la tecnica di Boro non si ferma.

