Tutte le tecniche di Boruto Uzumaki che vediamo solo nell'anime e mai nel manga

In attesa che Studio Pierrot torni a lavoro sulla serie, gli appassionati smorzano l'attesa ricreando un anime di Boruto: Two Blue Vortex. In questo sequel Boruto Uzumaki sarà più forte che mai, ma sin dall'introduzione dell'opera il figlio di Naruto ci viene presentato come un prodigio del ninjutsu.

A differenza di suo padre, che da bambino era un ninja disastroso a causa dell'influenza del chakra di Kurama, Boruto è una vera e propria promessa, paragonabile più a figure leggendarie come Minato Namikaze o Itachi Uchiha. L'anime di Boruto è attualmente in pausa, ma prima di poter procedere è bene ricordare le capacità uniche del giovane Uzumaki.

Che Boruto sia un prodigio non è certo una casualità. Egli è infatti il discendente di due dei migliori clan di Konoha, gli Uzumaki e gli Hyuga. Come Uzumaki, egli possiede quantità di chakra elevate, che gli consentono di utilizzare svariati jutsu di seguito e di non esaurire mai le energie a disposizione. Come Hyuga, invece, pur non avendo potuto risvegliare il Byakugan, egli ha appreso l'arte del palmo gentile e una tecnica oculare di cui ancora non sappiamo molto.

Boruto possiede tre tipi di chakra, le trasformazioni della natura dell'arte del vento, del fulmine e dell'acqua. Grazie a ciò, può utilizzare un'ampia gamma di jutsu che gli consentono di avere a disposizione l'arma giusta al momento giusto. Esistono tuttavia delle tecniche che Boruto mostra solo nell'anime e mai nel manga. Ecco l'elenco dei suoi jutsu anime original: