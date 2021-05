I Teen Titans perdono un tassello fondamentale, il gruppo non sarà più lo stesso

La formazione dei Teen Titans ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni e nel terzo numero della nuova serie a fumetti di Tim Sheridan e Rafa Sandoval l'incarnazione più recente del gruppo è mutata nuovamente.

In Teen Titans Academy #3, Xiomara Rojas, alias Crush, presta servizio di sorveglianza presso l'accademia. Quando però riceve un messaggio da suo padre Lobo e alcuni dei suoi compagni di team cercano di parlarle, Crush li respinge e afferma di non essere contenta del suo trattamento.



Crush decide quindi di allontanarsi dal gruppo, salvo tornare dai suoi compagni quando l'Accademia si ritrova a combattere con la Suicide Squad, che ha fatto irruzione nella scuola per attaccare la recluta Bolt. Gettandosi a capofitto nello scontro, Crush affronta Talon, ma viene subito fermata dai giovani Titani originali, tornati da una recente missione.

Quando Crush viene accusata da Starfire, che insinuava che stesse per uccidere Talon, Rojas sostiene di non essere come suo padre, e abbandona una volta per tutte i Teen Titans. L'abbandono di Crush servirà da catalizzatore narrativo per la prossima miniserie di otto numeri che debutterà la prossima settimana, Crush e Lobo.

E voi cosa ne pensate, Crush tornerà nella formazione dei giovani eroi? I Teen Titans saranno presenti nel DC Free Comic Book Day 2021. Ecco tutti i dettagli su Infinite Frontier, prossima grande serie evento di DC Comics.