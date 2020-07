Teen Titans: Robin è senza pietà nel numero 44 del fumetto

Nelle scorse settimane è stato venduto all'asta un numero di Teen Titans, nel frattempo continua la saga dedicata ai personaggi dei fumetti DC. Scopriamo la sinossi ufficiale del numero 44 incentrato sull'aiutante di Batman.

Gli eventi della Joker War stanno avendo importanti ripercussioni in tutto il mondo dei supereroi editi dalla DC Comics. Nell'opera scritta da Robbie Thompson e disegnata da Javier Fernandez, abbiamo assistito alle gesta di Robin, in questa versione identità segreta di Damian Wayne, impegnato a vendicarsi dei suoi avversi di lunga data e in particolare di KGBeast. Ecco la sinossi ufficiale dell'opera: "In questo numero Crush, Roadhouse, Kid Flash e Red Arrow sono sulle tracce di Robin, deciso a dare la caccia ai criminali che devono ancora pagare per i reati commessi. Con l'aiuto di Batman, riusciranno i Teen Titans a raggiungere Damian Wayne prima che lo faccia suo padre?".

Il numero è già disponibile per l'acquisto e siamo sicuri che i fan saranno sorpresi di scoprire quali sono le geste di Robin, intento a ripagare i diversi avversari di Batman e degli altri per i numerosi crimini commessi. La giovane squadra di supereroi è stata protagonista di una celebre serie animata, trasmessa su Cartoon Network e che ha fatto conoscere questo gruppo di personaggi ad un pubblico sempre più ampio. Se siete curiosi, vi segnaliamo alcune immagini del cartone dei Teen Titans.