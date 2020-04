I Teen Titans in una storia Marvel: asta da record per il fumetto

Oltre che essere i protagonisti della serie animata sui Teen Titans, il gruppo di supereroi, nati dalla mente degli editori DC Comics, sono entrati a far parte della storia del medium a causa di un errore di stampa di un numero dei loro fumetti.

Ci riferiamo all'albo "New Teen Titans" numero 6, pubblicato nell'aprile del 1981, al suo interno però, invece di trovare le avventure di Robin, Starfire, Raven, Cyborg e Kid Flash, gli appassionati dei personaggi DC hanno ricevuto una sorpresa: le sue pagine erano quelle di un fumetto Marvel, esattamente il numero 74 di "Marvel-Two-In-One". Nel corso degli anni l'errore è stato spiegato dal fatto che le due case editrici si erano rivolte alla stessa azienda per stampare le storie dei vari supereroi.

Attualmente sono stati individuati solo 3 numeri con l'errore di stampa, uno di questi è presente su Ebay, si può infatti acquistare alla cifra record di un milione e duecento mila dollari. L'autore dell'inserzione ci tiene a far sapere che l'originalità dell'albo è stata certificata dalla CGC, azienda che si occupa di confermare l'autenticità delle opere in vendita. Siamo sicuri che in molti vorrebbero arricchire la loro collezione con questo pezzo unico, per concludere vi lasciamo con delle immagini tratte dal cartone di Teen Titans, opera che ha avuto un notevole successo di critica e pubblico.