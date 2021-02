Teenage Mutant Ninja Turtles: l'oscurità ha reso Michelangelo la tartaruga definitiva

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sta raccontando un futuro straziante in cui Michelangelo è l'ultima tartaruga ancora in vita e sta intraprendendo una pericolosa missione mosso dal desiderio di vendetta. Il suo unico obiettivo è strappare la vita al nipote di Shredder, Oroku Hiroto.

Le tragiche circostanze che circondano il fumetto di Kevin Eastman e Peter Laird hanno portato i lettori a fare la conoscenza della più oscura, furiosa e letale tartaruga ninja di sempre. Infatti, nel primo volume di questa nuova serie Michelangelo ha dimostrato di essere diventato un maestro nell'utilizzo delle armi di tutti i suoi fratelli. Il burlone che era una volta è scomparso per sempre per dare il benvenuto al Ronin, il guerriero più abile della sua famiglia. E il Clan del Piede è in serio pericolo.

Dopo essere stato salvato e curato da April, Mikey ha raccontato come abbia fatto a trasformarsi in un esercito di un solo uomo. A quanto pare, l'agente mutageno che lo colpì alla nascita sta continuando a trasformare il suo corpo, portandolo a diventare sempre più resistente, veloce e più forte che mai. Inoltre, il Ronin ha iniziato a studiare il diario del Maestro Splinter, utilizzando le informazioni apprese per forgiarsi nell'artista marziale definitivo.

Tuttavia, nonostante il maestro abbia insegnato ai suoi figli che la mente controlla il corpo, Michelagelo è cieco dalla rabbia. L'ultima tartaruga ammette che la sua mente è annebbiata e che presto potrebbe perdere se stesso a causa delle forti emozioni che si agitano in lui.



Michelangelo porta con se le fasce e le armi dei suoi fratelli, ma non solo. Le loro voci perseguitano la sua psiche, rendendolo un guerriero imprevedibile e fuori controllo, pronto ad abbattere chiunque si trovi sulla sua strada. Ecco la tragica fine di una delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Scopriamo il cupo cambiamento dell'ultima tartaruga in Teenage Mutant Ninja Turtles.