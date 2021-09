Teenage Mutant Ninja Turtles: l'Ultimo Ronin in una maestosa figure da oltre 1000 euro

Tornati a collaborare dopo 25 anni, i creatori del franchise Kevin Eastman e Peter Laird hanno dato vita a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, la serie a fumetti più tetra dedicata alle giovani tartarughe. In questo racconto, infatti, solamente un fratello è rimasto ancora in vita. Eccolo in azione in questa epica figure da collezione.

L’ultima scultura targata Premium Collectibles Studio celebra l’Ultimo Ronin, ossia il protagonista dei cinque albi più dark dell’universo delle TMNT. In seguito alla morte dei suoi tre fratelli, uccisi per mano del Clan del Piede, il Ronin si è trasformato in una macchina da guerra in cerca di vendetta. Ma a guidare le azioni di Michelangelo, questa l’identità del sopravvissuto, ci sono ancora i fantasmi di Leonardo, Donatello e Raffaello.

In scala 1:4, la figure da collezione è disponibile in due varianti. La prima, in vendita a un prezzo di 875 dollari, vede Mikey prepararsi alla battaglia mentre si trova nelle fogne. Nella seconda, invece, denominata Supreme Edition e in vendita a un prezzo di 1600 dollari, Michelangelo è supportato dai fantasmi dei suoi fratelli, presenti alle sue spalle.

In entrambe le versioni, l’Ultimo Ronin è in possesso di tutte le armi tipiche delle Tartarughe Ninja: i Sai di Raph, il Bo di Donnie, la Katana di Leo e i suoi nunchaku. Cosa ne pensate di questo magnifico e imponente pezzo da collezione, imperdibile per gli appassionati del franchise?

Vi lasciamo alla verità sull’identità dell’Ultimo Ronin e vi ricordiamo che è in arrivo un live action delle Tartarughe Ninja.