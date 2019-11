Teenage Mutant Ninja Turtles tenta la strada del rinnovo, in arrivo uno spinoff su Jennika

IDW Publishing fa sul serio per il rilancio del suo iconico Teenage Mutant Ninja Turtles, casomai non si fosse capito. Dopo aver approvato il passaggio del testimone da Tom Waltz a Sophie Campbell infatti, è stato dato l'ok anche per la creazione di una nuova serie su Jennika, l'unica tartaruga ninja di sesso femminile.

La miniserie debutterà a febbraio 2020 e sarà scritta dal talentuoso Brahm Revel (già famoso per aver lavorato su Guerillas). La storia, secondo quanto dichiarato, narrerà principalmente degli albori del personaggio, ovvero dal periodo della sua trasformazione in tartaruga in poi.

Riguardo a questa nuova sfida Revel ha dichiarato: "Jennika è sempre stata affascinante, è un personaggio dalle grandi potenzialità e la sua storia è imprevedibile. Sono molto felice e non vedo l'ora di poter rivisitare il suo passato, credo si possano fare grandi cose". Qualche parola poi è stata spesa anche dall'editore di IDW Bobby Curnow: "Brahm ha un talento incredibile e sa come raccontare una storia di questo genere. Con questa miniserie vogliamo scavare a fondo nella psicologia del personaggio, ma sempre realizzando un prodotto accessibile a tutti".

Teenage Mutant Ninja Turtles in realtà non è assolutamente un fumetto in crisi, e continua a vendere abbastanza bene soprattutto in territorio statunitense. IDW Publishing però ha più volte lasciato intendere di voler ampliare il suo pubblico, e queste novità potrebbero effettivamente aiutare a raggiungere l'obiettivo.

