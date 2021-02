Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, Casey Jones è ancora in vita?

L'universo di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è uno dei più oscuri che le quattro tartarughe abbiano mai affrontato. Il Clan del Piede ha preso il controllo di una New York indigente e inquinata e i comuni cittadini sono stati scacciati. Lo stesso Clan di Splinter non esiste più: solamente un fratello è ancora in vita.

Nei primi due numeri della nuova storia di Kevin Eastman e Peter Laird i lettori hanno scoperto che le Tartarughe Ninja sono state spazzate via da Oroku Hiroto, il nipote del malvagio Shredder. In questa oscura timeline è sopravvissuto solamente Michelangelo, che rimasto solo si è trasformato in un vendicatore, nonché nella Teenage Mutant Ninja Turtles definitiva.

Tutto ciò che resta della famiglia creata dal maestro Splinter, oltre allo stesso Mikey, è April O'Neil, la quale ha curato il suo vecchio alleato da alcune ferite mortali subite in una missione suicida. Quando la tartaruga si risveglia, si ritrova nella sua vecchia casa situata nelle fogne della città e dopo aver parlato con i fantasmi dei suoi tre fratelli, che ora vivono nella sua mente, viene accolto con grande calore dall'amica.

Ma quando April chiama a tavola Casey, Michelangelo è scioccato nell'apprendere che questo nome non appartiene alla persona a cui pensava. È a quel punto che la giornalista presenta ai lettori e alla tartaruga sua figlia, Casey Marie Jones.

L'originale Casey Jones era il miglior alleato di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. Armato con la sua mazza da hockey, ha aiutato i quattro fratelli nella battaglia contro il Clan del Piede. Nonostante sia deceduto da tempo, la sua eredità vive attraverso la bambina avuta con April, la quale è cresciuta con i racconti delle avventure di suo padre e dei suoi amici mutanti.

La ragazza è pronta ad abbracciare gli ideali di Michelangelo e del suo defunto padre, ma il Ronin rifiuta qualsivoglia aiuto nella sua personalissima missione di vendetta. Si lascerà infine convincere dall'influenza di April e Casey? Nel frattempo, ecco la tragica fine di una delle Teenage Mutant Ninja Turtles.