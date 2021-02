Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, la tragica fine di una delle tartarughe

Nel mondo cyberpunk distopico di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, tutte le tartarughe tranne una sono morte e New York è caduta nelle grinfie del nipote del malvagio Shredder, Oroku Hiroto. Ma nonostante il passato lo abbia divorato, l'ultimo fratello rimasto è spinto da un forte desiderio di vendetta.

Michelangelo, ora conosciuto con il nome di Ronin, è intenzionato ad abbattere il nuovo Clan del Piede, portando a termine a qualsiasi costo la missione che aveva iniziato anni prima con i suoi fratelli.

Dopo aver ammirato il cupo cambiamento dell'ultima tartaruga in vita, il secondo volume della nuova serie di Kevin Eastman e Peter Laird porta i lettori attraverso un flashback che racconta un momento davvero tragico, la morte di Raffaello.

Mentre April e Casey Jones stavano organizzando una cena romantica per ufficializzare il loro fidanzamento, improvvisamente le Tartarughe furono attaccate da Karai, rompendo la tregua stabilita. A fare le spese di questa retata a sorpresa fu il maestro Spinter, il quale fu gravemente ferito.

Sebbene Leonardo e Donatello premessero per dare precedenza alle cure del loro maestro e contrattaccare solamente in seguito, Raffaello, come suo solito, partì solitario a testa bassa. La tartaruga dalla benda rossa, però, fu schiacciata dalle forze nemiche, subendo danni mortali. Ciononostante, riuscì comunque a fronteggiare Karai in una sfida uno contro uno.

Finiti in acqua per la foga dello scontro, Karai pugnalò alla gola Raffaello, il quale morì sul fondale dell'oceano. Questa scena devastante ha portato le Tartarughe a perdere due elementi fondamentali in un solo colpo, provocando in loro un'angoscia tremenda. Il Ronin riuscirà a vendicare la sua famiglia? In attesa di scoprirlo nei prossimi volumi, ecco la sua vera identità in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.