Teenage Mutant Ninja Turtles: l'Ultimo Ronin si scontrerà con uno dei suoi fratelli?

La nuova storia di Kevin Eastman e Peter Laird è la più drammatica e straziante mai raccontata, ma potrebbe essere persino peggiore di quanto appare. In Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, solo una tartaruga è rimasta ancora in vita. Ma è davvero così? Probabilmente no, i tre fratelli potrebbero essere stati plagiati in villain.

Sotto la guida del nipote di Shredder, il Clan del Piede è finalmente riuscito a conquistare New York, trasformando la città nella sua visione oscura e distopica. L'esercito di Hiroto può contare su una forza non indifferente, formata da soldati ninja robotici, droni e mech. Il compito di liberare la città spetta unicamente all'ultimo Ronin, ma a quanto pare i minacciosi avversari potrebbero nascondere un inquietante asso nella manica.



Nel secondo volume di questa nuova serie, un flashback permette ai fan di scoprire il triste destino che è toccato a Raffaelo. Pugnalato alla gola da Karai, la tartaruga dalla benda rossa è finita nelle profondità del mare. Ma è realmente morto? A quanto pare, il suo corpo non è mai stato trovato e non c'è alcuna conferma del decesso.



Stando ad alcune inquietanti teorie, i ninja del Piede potrebbero aver recuperato il suo corpo prima che potesse esalare l'ultimo respiro e con l'aiuto della tecnologia lo avrebbero reso un'arma al servizio di Hiroto. Se ciò dovesse rivelarsi verso, Michelangelo sarebbe costretto a dover fronteggiare uno dei suoi amati fratelli, seppur in una versione cibernetica e priva d'animo.



Ancora una volta, Michelangelo potrebbe doversi ritrovare ad affrontare un vero e proprio incubo psicologico. La morte dei suoi fratelli lo ha trasformato per sempre, portandolo ad assumere l'identità dell'ultimo Ronin. Ma questo nuovo ipotetico evento potrebbe distruggere definitivamente il suo cuore.



Cosa ne pensate di questa possibilità? Vi piacerebbe uno scontro fratricida tra Michelangelo e Raffaello? Nel frattempo, ecco i dettagli sulla tragica fine di una delle tartarughe di Teenage Mutant Ninja Turtles. L'ultimo Ronin è ancora vittima di mutazioni genetiche in Teenage Mutant Ninja Turtles.