Tekken Bloodline: data d'uscita e primo trailer per l'attesa serie di Netflix

Netflix ha deciso di investire molto nella produzione di serie e anime originali, e tra i vari progetti annunciati nel corso della prima metà del 2022, a destare più sorpresa è stato Tekken: Bloodline, basato sulla fortunata serie di videogiochi di Bandai Namco, che si è finalmente mostrato in un primo, emozionante, trailer.

Dalla durata superiore ai due minuti, il video promozionale, che potete vedere in cima alla notizia, con tanto di sottotitoli in italiano, ci presenta a grandi linee la storia che arriverà sulla piattaforma dal 18 agosto 2022. Il racconto ha come protagonista l’iconico Jin Kazama, che dopo aver assistito alla morte della madre da parte di Ogre, passa anni ad apprendere lo stile Mishima proprio da Heihachi Mishima.

Cresciuto e diventato ormai un esperto combattente, Jin prenderà parte al torneo King of Iron Fist, facendo la conoscenza degli altri partecipanti, da Paul a Hwoarang, da Ling Xiaoyu a Nina, tutti volti che seppur rappresentati con un design moderno e rinnovato saranno immediatamente familiari a molti di voi. Nel corso del torneo Jin verrà a conoscenza della malvagità che caratterizza i Mishima, in particolar modo Kazuya, e viene invitato dagli altri a non palesare il legame con Heihachi.

Per concludere vi lasciamo al brevetto di Bandai Namco che sembra suggerire l'inizio della produzione di Tekken 8.