Tekken Bloodline: dal picchiaduro di culto arriva un adattamento anime Netflix

A grande sorpresa, attraverso un primo teaser trailer Netflix ha presentato al pubblico Tekken Bloodline, adattamento animato del celebre videogioco sviluppato da Bandai Namco. Protagonista della serie, in arrivo nel 2022, sarà Jin Kazama, alle prese con i problemi dettati dalla sua stirpe di sangue.

Dopo il primo trailer dell'anime NieR Automata, un altro apprezzatissimo videogioco diventa una serie. Da una delle più popolari saghe di videogiochi picchiaduro, Netflix produrrà un prossimo adattamento.

Sul canale YouTube ufficiale di Netflix è stato offerto ai fan un primo assaggio della storia e dei personaggi che Bloodline seguirà. Pilastro centrale di quest'avventura sarà un giovanissimo Jin, che partirà alla ricerca del suo leggendario nonno, Heihachi Mishima. Tuttavia, un demone busserà alla sua porta.

Sin dalla tenera età, Jin è stato sottoposto a duri allenamenti. Grazie a sua madre, ha potuto apprendere l'arte marziale tradizionale dei Kazama. Pur con ciò, quando un mostruoso male gli fa visita, distruggendo tutto ciò che per il ragazzo è caro, lui è impotente.

Furioso e amareggiato con sé stesso, Jin giura vendetta e parte alla ricerca del potere assoluto. Questo viaggio, lo porta da suo nonno e a prendere parte al torneo The King of the Iron Fist. Attraverso la prima clip, vediamo che nella serie saranno presenti personaggi iconici come Paul o King. L'anteprima su Netflix è prevista nel 2022. Sempre quest'anno, debutterà l'anime dal videogioco mobile Warau, Ars Notoria.



La serie di videogiochi, sviluppata in origine da Namco, debuttò nelle sale arcade nel 1994 e sulla storica prima PlayStation nel 1995. A oggi si contano decine di titoli prodotti, di cui Tekken 7 è l'ultimo della lista, e milioni di copie vendute in tutto il mondo.