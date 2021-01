La telenovela dei Rebuild of Evangelion: una storia che attende la fine da 14 anni

Come una bomba a ciel sereno, Studio Khara ha infine rilasciato la notizia che tutti si aspettavano ma che nessuno si augurava: Evangelion 3.0 + 1.0 rimandato a data da destinarsi. Ebbene, dunque, la telenovela dietro la travagliata storia dei Rebuild of Evangelion è destinata a continuare ancora per un po'.

La cancellazione della premiere di Shin Eva qualche giorno fa è stata solo il preludio di quello che tutti temevano dopo il recente ritorno dello stato d'emergenza in varie prefetture del Giappone. La pandemia è tutto meno che sotto controllo anche nel Sol Levante e Studio Khara non ha voluto prendersi il rischio di far debuttare la pellicola in una situazione del genere. Diversi membri dello staff, infatti, non se la sono sentiti di invogliare gli spettatori a recarsi al cinema sotto il costante aumento dei contagi, scelta encomiabile e necessaria dinnanzi a una crisi di tale portata.

Tuttavia, la storia dei Rebuild continua ad essere una telenovela senza fine, ricca di rinvii e problemi di ogni sorta. L'allora piano di Hideaki Anno, infatti, consisteva nel far uscire il primo film della tetralogia nell'estate 2007, il successivo nella primavera del 2008 e, nello stesso anno, gli ultimi due lungometraggi nella stagione estiva.

Tabella di marcia fondamentalmente mai rispettata poiché il primo di essi uscì al cinema effettivamente solo un mese dopo, mentre Evanglion 2.0 richiese 14 mesi in più prima dell'uscita in sala. I problemi si moltiplicarono con il terzo film che uscì nel novembre 2012 con ben 40 mesi di ritardo anche se il culmine di questi ritardi, che ormai conosciamo tutti, arrivò con Shin Eva. Evangelion final è in ritardo di 160 mesi, un'attesa di 8 anni rispetto al precedente film. Con il 2021 siamo ufficialmente entrati nel 14esimo anno dall'inizio dei Rebuild e la storia di Shinji sembra di nuovo lontana dal concludersi.

E voi, invece, vi aspettavate questo rinvio a 9 giorni dal debutto della pellicola? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.