Temari genera tornadi in questo ventoso cosplay di Naruto Shippuden

Negli ultimi tempi si parla moltissimo di Boruto. Con la serie animata in corso che sta riscontrando un grande successo di pubblico e il manga, forse penalizzato tanto dall'uscita mensile più che dalla bontà della storia in sé, è inevitabile sia al centro dell'attenzione. Eppure, sul web, gli utenti non dimenticano Naruto facilmente.

Si sa, il primo amore è difficile da superare e se poi mettiamo in conto che molti dei fan non amano per niente il sequel attualmente in corso, mentre altri non fanno che rimpiangere i vecchi tempi d'oro dell'opera scaturita dalla mente di Kishimoto, è facile trovare sul web discussioni su Naruto, fan art sui personaggi, cosplay di tutti i tipi.

Proprio in merito a questi ultimi, si scovano sulla rete costumi realizzati dai fan anche dei personaggi più impensabili. Dai principali, passando per i secondari, fino alle comparse. Ve ne abbiamo mostrati molti nel corso del tempo e oggi ritorniamo con un altro realizzato perfettamente il quale ha come soggetto la fortissima e tenace Temari.

Si sa, tra i personaggi femminili partoriti dalla mente di Kishimoto, la sorella di Gaara è sicuramente tra quelli meglio realizzati, oltre che uno dei più apprezzati dai fan. Per tutta la storia è stata coerente con se stessa, con il proprio ruolo e percorso, ma soprattutto con i propri sentimenti, cosa non scontata in un anime come Naruto in cui molte delle coppie finali sembrano essere state realizzate più per dare alla serie un seguito intrigante, che non per coerenza con il percorso disegnato durante l'intera serie. Basti vedere Sakura. Invaghita di Sasuke da piccola, si scopre durante le prime saghe di Shippuden capace di provare un sentimento, alimentato dalle continue frecciatine di Ino, per Naruto. Sentimento improvvisamente eliminato durante le battute finali quando torna magicamente e follemente innamorata dell'Uchiha.

A ogni modo, proprio per onorare e celebrare una figura forse non principale come Temari, ma sicuramente ben realizzata, la cosplayer di Instagram, Evvils, ha condiviso sul suo profilo il costume da lei creato del personaggio in questione per l'Anime NYC. Nello specifico la versione presentata durante la Quarta Grande Guerra dei Ninja. Il cosplay, realizzato egregiamente come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, presenta il coprifronte della sabbia in bella vista, il vestito nero con scollatura sulle gambe e il grande, anzi, grandissimo ventagli sullo sfondo.

Voi cosa ne pensate del costume in questione? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

