Tempi di quarantena in Corea del Sud? I modellini di Gundam vanno a ruba

Se temevate che il Coronavirus potesse colpire duramente le vostre passioni, allora non avete visto le reazioni dei fan in Corea del Sud. Dati i lunghi tempi di quarantena previsti dalle ordinanze sanitarie emanate dai governi di tutto il mondo, quale occasione migliore per svaligiare interi negozi di gunpla a tema Gundam?

Qualora non sappiate cosa siano i gunpla chiariamo immediatamente l'arcano. Non sono altro, infatti, che modellini in scala assemblabili dei mecha di casa Gundam, robottoni in plastica da collezione. In tutto il mondo, gli appassionati stanno reagendo per passare l'incremento di tempo libero causato dalla quarantena per limitare gli effetti del Covid-19. Se in USA i videgiochi hanno subito un'impennata dal 75%, in Corea del Sud la stessa crescita esponenziale l'hanno attraversata i modellini sopra citati.

La foto scattata da un fan in un negozio di collezionabili, la stessa che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ritrae numerosi scaffali vuoti, in quanto gli appassionati hanno fatto scorta di gunpla per riempire il tempo libero in questo periodo di domicilio forzato (il tweet indica le Filippine, ma l'autore si è corretto tra i commenti). Un vero e proprio assedio che dimostra, nonostante la Corea sia in ginocchio a causa della pandemia del Coronavirus, quanto la passione riesca ad alleviare qualsiasi difficoltà anche in tempi così bui.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa caccia ai modellini di Mobile Suit Gundam? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.