Una tenera Ochako Uraraka si mostra ai fan in questo cosplay a tema My Hero Academia

I fan attendono spasmodicamente la quinta stagione di My Hero Academia. La storia di Izuku Midoriya sta andando ormai avanti da tempo eppure ci sono sempre nuovi eventi all'orizzonte che promettono faville. Mentre aspettiamo il 2021, i fan stanno riguardando le vecchie scene di My Hero Academia in modo tale da mitigare l'attesa.

Ma per tenere impegnati i fan ci vogliono anche i giusti cosplay e per questo oggi ve ne presentiamo uno proprio a tema My Hero Academia. La protagonista dell'immagine stavolta è Ochako Uraraka, primo personaggio femminile presentato tra i principali e anche potenziale interesse romantico di Deku.

La cosplayer Rionafae ha presentato sul proprio profilo Instagram due foto con un cosplay di Uraraka che cumulativamente hanno superato i 5000 likes. La ragazza ha deciso di mettere in mostra il lato più kawaii della studentessa di My Hero Academia.Con indosso una felpa che ricorda le caratteristiche del costume da eroina di Uraraka, si è concentrata molto sul trucco del viso o sulla rappresentazione di una Uraraka un po' diversa nella terza foto, ispirandosi particolarmente a una fan art sul personaggio.

Intanto i fan attendono una scena in particolare di My Hero Academia che arriverà con la quinta stagione mentre i personaggi si sono mostrati in una nuova key visual dove hanno messo in mostra i nuovi costumi da eroi.