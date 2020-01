Himawari Uzumaki commuove i fan nell'ultimo episodio di Boruto

L'ultimo arco narrativo dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha avuto un ritmo abbastanza sostenuto, donando però molta più attenzione a determinati personaggi, come Boruto, Naruto, Sasuke e i Villain di turno, piuttosto che ad altri, come la sorellina del protagonista, Himawari, che si è sempre mostrata tenera e gentile.

Himawari Uzumaki finora non ha mai ricoperto un ruolo determinante nelle avventure dedicate al figlio di Naruto, tuttavia ha sempre mostrato la sua attitudine simpatica e tenera, come abbiamo potuto vedere nell'ultimo episodio della serie.

Come riportato dall'utente @Abdul_S17, nel post che potete trovare in fondo alla pagina, nel giorno del compleanno di suo nonno, Hiashi Hyuga, la piccola Himawari gli ha portato un regalo molto particolare. La clip mostra l'affetto e la sensibilità che la nipote manifesta nei confronti del nonno, al quale ha cucito, insieme ad Hinata, una sciarpa affinché stia sempre al caldo e non si ammali.

Hiashi, profondamente commosso, promette di indossare il regalo non appena sentirà freddo, rendendo felice la sua nipotina. Dalle poche battute date a questo personaggio emerge subito una somiglianza con la timida e buona Hinata, piuttosto che con il vivace e scapestrato Naruto.

Dall'episodio si comprendono anche alcuni cambiamenti avvenuti all'interno del clan Hyuga. Dopo la morte di Neji infatti, avvenuta per mano di Obito e Madara Uchiha nelle battute finali di Naruto:Shippuden, sembra che i membri del clan siano più rispettosi e legati tra di loro di quanto non fossero in passato.