Un tenero cosplay di Kushina in dolce attesa di Naruto in queste foto

Abbiamo visto più volte in azione i ninja di Naruto, ora anche su Crunchyroll sottotitolati in italiano. Nel corso della serie incrociamo il protagonista biondo ma anche i suoi compagni di squadra e poi via via gli altri personaggi, alcuni dei quali hanno molto spazio, altri invece un po' meno.

Inevitabilmente, considerata la lunghezza di Naruto, la maggior parte dei personaggi appare in pochissimi capitoli del manga. Qualcuno riesce a lasciare però una traccia importante nonostante la breve apparizione, come Kushina Uzumaki, madre del protagonista. A differenza del padre, su cui sono state fatte molte teorie, fino all'introduzione di Kushina i lettori del manga brancolavano nel buio. Fu però lei, durante la lotta con la Volpe a Nove Code, a supportare il figlio e a raccontargli tutta la verità sulla sua nascita e sul suo potere.

Kushina Uzumaki si dimostra essere una madre amorevole e dal carattere peperino da quel poco che l'abbiamo vista e per questo ha fatto breccia nel cuore degli appassionati del manga e anime creato da Masashi Kishimoto. La cosplayer russa Anastasia ha quindi deciso di ritrarre la kunoichi dai capelli rossi ma non in modo semplice: in basso potete osservare varie foto con il cosplay di Kushina Uzumaki in dolce attesa, mentre è incinta di Naruto. Una realizzazione sicuramente non proposta spesso rispetto a quelle più classiche.