Tenjin: ecco quando il manga giungerà alla sua conclusione

Grazie al 62° capitolo della terza stagione di Tenjin, manga nato grazie al contributo di Yoichi Komori, Muneaki Taoka e Tsubasa Sugie, è stato ufficialmente reso noto che l'opera giungerà alla sua conclusione con il prossimo capitolo, attualmente atteso per il 29 maggio.

Nel caso in cui non la conosceste, l'opera narra di Riku Sakagami, ragazzo che ha sempre sognato di volare. Inizialmente, la sua carriera vede come fulcro il desiderio di seguire le orme del padre, pilota dell'aviazione giapponese ritiratosi dopo aver dovuto affrontare un grave incidente, ma con il passare degli anni Riku è riuscito a concretizzare una vera e genuina passione per l'aria, il cielo e il volo. Ora diciannovenne, il giovane Riku entra finalmente a far parte dell'accademia della Japan Air Self-Defense Force, l'aeronautica militare del Giappone.

Il manga è stato lanciato nel 2013 in contemporanea con l'app Jump Live di Shueisha - la quale successivamente è stata nominata Shonen Jump+ - ed attualmente è giunto all'undicesimo volume, pubblicato lo scorso settembre. Il 24 aprile, Taoka e Sugie hanno inoltre iniziato la pubblicazione di un un adattamento manga dedicato all'anime del regista Tsutomu Mizushima e di Michiko Yokote, produzione intitolata Kōya no Kotobuki Hikōtai (The Magnificent KOTOBUKI).