Tenka Hyakken: il famoso gioco mobile sta per ricevere un adattamento anime!

Buone notizie per tutti i fan del famoso RPG mobile "Tenka Hyakken"! Secondo quanto rivelato da Kadokawa infatti, un adattamento anime sarebbe pronto per sbarcare in Giappone a partire da ottobre 2019. Nella data odierna, la casa editrice ha rivelato staff e cast al lavoro sull'opera, oltre alla Key Visual reperibile in calce all'articolo.

Per chi non conoscesse il gioco, la storia racconta le avventure delle cosiddette "Mitsurugi", delle ragazze che si rivelano in realtà delle reincarnazioni di alcune spade. Trecento anni dopo la Battaglia di Sekigahara, un nuovo nemico si risveglia, e toccherà alle coraggiose Mitsurugi difendere il Pianeta.

Daisuke Hashimoto dirigerà l'opera presso lo studio di animazione LIDEN FILMS e disegnerà i personaggi insieme al character designer Ryota Azuma. Kentaro Fujita sarà il vice di Azuma per quanto riguarda la direzione dell'animazione, mentre Yu Sato (Inferno Cop, Space Battleship Tiramisù) scriverà la sceneggiatura.

Per quanto riguarda il cast, Joizumi Masamune sarà interpretata dalla giovane Yuko Ono, Kuwanagou da Rie Takahashi (Fate Grand Order: First Order), Goou Yoshimitsu da Haruka Chisuga (Shirobako, Angels of Death), Toushi Masamune da Hikaru Iida, Houchou Masamune da Haruka Chisuga (Girls Beyond the Wasteland) e Horinuki Masamune da Yuuki Harukawa.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! In questo periodo sono inoltre comparsi molti adattamenti da videogiochi, come ad esempio quelli di EVOLxLOVE e Phantasy Star Online 2, non perdete dunque l'occasione per dare un'occhiata anche a quelli!