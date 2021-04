Tenya Iida di My Hero Academia e il look da villain: le prime bozze di Horikoshi

Molti autori tendono a creare dei personaggi prima ancora di decidere l'ambientazione generale della propria storia. Facendosi ispirare dalle loro creazioni, producono un mondo nuovo su cui basare il resto, mentre altre volte i design precedenti vengono scartati o reinterpretati. Quest'ultimo caso è accaduto in My Hero Academia con Tenya Iida.

Dopo aver concluso Sensei no Bulge su Weekly Shonen Jump, terminato con una cancellazione, Kohei Horikoshi si è lanciato nella creazione di My Hero Academia. Il mondo di eroi con Izuku Midoriya che ormai conosciamo a menadito non era però ancora stato creato quando il mangaka creò il personaggio di Tenya Iida. Inizialmente, Horikoshi lo presentò con un look molto diverso da quello attuale, prediligendo un personaggio adulto, sghignazzante e con i capelli lunghi e biondi. Solo dopo aver deciso il setting scolastico gettò le basi per l'Iida che conosciamo oggi anche se, come si vede in basso, aveva un cipiglio molto più dark che serio.

E sempre nell'immagine in basso, Horikoshi ha mostrato il primo look con il costume di Tenya Iida. Il capoclasse della 1-A sembra davvero un villain con una maschera che ricorda il teschio di un animale. Il prototipo del costume è stato poi completamente scartato a favore di quello attuale che abbiamo visto in azione più volte durante le missioni da hero. Questi cambi capitano ancora oggi al mangaka come mostrato dalla bozza della copertina di My Hero Academia 30.

Rimanendo nell'ambito curiosità, sapete quanto costa il costume di Deku?