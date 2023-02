Una teoria clamorosa di ONE PIECE lega Bonney a uno dei Cinque Astri di Saggezza

Chi non si è mai perso a fantasticare sui personaggi di ONE PIECE, sulle sue isole, sui suoi legami? Ormai il pubblico di lettori, sempre più variegato e che unisce adulti e ragazzi è esperto nel formulare teorie su ONE PIECE, e oggi ne arriva un'altra presentata su Reddit da un altro appassionato.

Jewelry Bonney è un personaggio interessante in ONE PIECE. Essendo una dei più famosi pirati donna, Bonney è stata introdotta come un capitano che si è ritagliata un posto tra la generazione peggiore e ha mostrato di avere abilità straordinarie, come la capacità di cambiare l'età a sé stessa e alle persone. Un potere derivante da un Frutto del Diavolo, naturalmente, ma che negli ultimi capitoli ha mostrato di poter essere qualcosa di più.

Dopo le ipotesi su un Frutto del Diavolo risvegliato per Bonney, un appassionato ha pubblicato su Reddit un'interessante teoria sul personaggio. Secondo 50thsun, il Frutto del Diavolo di Jewelry Bonney sarebbe lo stesso di Jaygarcia Saturn, l'astro di saggezza appena presentato da Eiichiro Oda. Ma perché? Questo legame si basa su un concetto abbastanza semplice: il controllo del tempo. Bonney può cambiare l'età delle persone, ergo il tempo soggettivo, mentre Saturn richiama al pianeta Saturno, che è anche il nome romano del titano Crono. Padre di Zeus e delle altre divinità del monte Olimpo, Crono è da sempre associato al tempo e al suo controllo. Tra l'altro, Akainu voleva catturare Bonney il prima possibile, specie quando seppe che la donna era scappata. Ciò indica una certa importanza della piratessa.

Nonostante questa teoria sia interessante, non ci sono ancora prove davvero concrete a supporto della sua validità. Tuttavia, essendo ONE PIECE una serie piena di sorprese e colpi di scena, non è escluso che Bonney possa rivelarsi essere un personaggio molto più importante di quanto si pensi. Un'altra teoria svela invece i nomi dei Cinque Astri di Saggezza.