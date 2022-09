Teoria di ONE PIECE: Aokiji fa parte di QUELLA organizzazione?

Aokiji è uno dei personaggi più misteriosi di ONE PIECE. All'inizio era un marine, addirittura un ammiraglio, quindi uno dei membri più importanti della marina. Dopo il suo scontro con Akainu a Punk Hazard, qualcosa sembra essere cambiato in lui, almeno superficialmente. Sicuramente non concorda col grandammiraglio, ma è tutto lì?

Sembra che, dopo lo scontro con Punk Hazard e la vittoria di Sakazuki, Aokiji abbia deciso di lasciare la marina. Addirittura, secondo alcune voci, si è alleato a Barbanera, uno dei pirati che sembra lontano dal suo concetto di giustizia. Ma è davvero così? Secondo una teoria, infatti, Kuzan potrebbe far parte della SWORD.

Lo scontro a Punk Hazard potrebbe aver debilitato fortemente Kuzan, che ha magari rinunciato al ruolo da ammiraglio proprio per questo. Il pretesto sarebbe perfetto per far finta di allontanarsi dalla marina e gettarsi nel mondo dei pirati, così come ha fatto tra l'altro X-Drake tanto tempo addietro, instaurando la sua ciurma e unendosi a Kaido per spiarlo. Non sarebbe strano quindi se Aokiji abbia fatto finta di allontanarsi dai suoi alleati per penetrare a fondo tra la ciurma di Barbanera e il mondo criminale che osserva tutto da dietro le quinte.

Inoltre, unendosi alla SWORD, si sarebbe allontanato proprio dal suo rivale, pur continuando ad aiutare la marina. In questo momento storico in ONE PIECE, sicuramente il ruolo di Aokiji non è ben definito e non è chiaro cos'abbia in mente il personaggio. Voi cosa pensate dell'ex ammiraglio?