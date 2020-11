Teoria di ONE PIECE: quanto tempo impiegherà Rufy a raggiungere il tetto di Onigashima?

Onigashima è enorme. L'isola, seppur situata all'interno dei confini di Wanokuni, è abbastanza distante dalla landa principale e può accogliere bestie enormi. Proprio per questo Rufy sta impiegando diverso tempo per arrivare in cima per scontrarsi con Kaido. Ma in quale capitolo di ONE PIECE lo vedremo raggiungere l'agognata cima?

L'andamento sembra essere ormai stabile e per questo diversi fan di ONE PIECE hanno stilato una tabella. Per ora, Rufy è riuscito a salire solo alcuni dei piani della torre principale e col ritmo di uno al capitolo. Passando per il primissimo piano sotterraneo, siamo arrivati al secondo, poi al primo piano effettivo in ONE PIECE 994 insieme a Sanji e Jinbe.

Da questo possiamo dedurre in breve tempo quando Rufy arriverà in cima:

In ONE PIECE 995, Rufy, Sanji e Jinbe raggiungeranno il secondo piano ;

; In ONE PIECE 996, il terzetto raggiungerà il terzo piano;

Nel capitolo 997 di ONE PIECE, vedremo il quarto piano e forse anche lo scontro con Queen , Who's Who e Basil Hawkins;

, Who's Who e Basil Hawkins; ONE PIECE 998 ci mostrerà invece il quinto e ultimo piano con King , magari raggiunto da Zoro;

, magari raggiunto da Zoro; Alla fine di ONE PIECE 999, Rufy salirà l'ultima scala che porterà al tetto e si troverà davanti Kaido.

Questo momento in cui lo sguardo del protagonista e dell'imperatore si incroceranno potrebbe essere infatti lasciato all'ultima vignetta del capitolo 999. In questo modo, il combattimento tra Rufy e Kaido partirebbe nel capitolo 1000 di ONE PIECE. Chissà se riusciremo a vedere tutto questo entro la fine dell'anno come desidera Eiichiro Oda.