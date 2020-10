Una teoria di ONE PIECE è smontata: no, Black Maria non è la madre di Yamato

Con un'opera vasta come ONE PIECE è facile formulare teorie. Ombre, somiglianze nei tratti, modi di dire e altre cose possono portare a creare collegamenti che verranno confermati prima o poi da Eiichiro Oda ufficialmente nelle pagine del manga o nei tanti extra che produce. Una di queste teorie riguarda una parentela tra Yamato e Black Maria.

Finora sapevamo infatti che Yamato è la figlia di Kaido, una confessione che ha fatto sicuramente scioccare in tanti. Per ora non è noto sapere chi sia la madre della ragazza e ciò ha fatto quindi sorgere tante teorie. Tanti fan di ONE PIECE hanno puntato il dito verso Black Maria. Il membro dei Tobi Roppo compare nelle pagine in bianco e nero del manga con capelli e occhi chiari, simili a quelli di Yamato. Inoltre la sua stazza è comparabile con quella di Kaido.

Con quello che è stato rivelato da Oda tra i capitoli del manga, questa teoria di ONE PIECE poteva anche risultare vera. Tuttavia la risposta negativa a questo grado di parentela tra Yamato e Black Maria è nascosta nelle SBS del volume 97. Rivelando i dati dei Tobi Roppo, veniamo a sapere che sì Black Maria è alta 8,20 metri, abbastanza per essere paragonabile con Kaido, ma ha solo 29 anni.

Pur non escludendo che sia l'amante recente di Kaido, non è abbastanza vecchia per essere la madre di Yamato. La figlia di Kaido infatti ha almeno 30 anni, essendo stata presente già nel flashback di 20 anni prima durante la morte di Kozuki Oden. Potrebbe comunque non essere esclusa un'altra parentela: magari le due sono sorelle o cugine, ma soltanto altre rivelazioni nelle prossime storie di ONE PIECE potranno confermarlo.