Una teoria di ONE PIECE potrebbe aver svelato il padre di Barbanera

Marshall D. Teach è un personaggio di ONE PIECE con poche comparse sulle spalle. Tuttavia queste sono sempre state fondamentali nella storia, sin dalla sua prima introduzione a Jaya dove ebbe un incontro con Monkey D. Rufy. Da lì in poi il pirata ha avuto un'escalation nel corso del tempo e ciò potrebbe essere dovuto anche a una sua parentela.

Col capitolo 957 di ONE PIECE abbiamo potuto fare la conoscenza della ciurma di Rocks D. Xebec, un pirata vissuto almeno fino a 38 anni prima dell'inizio della storia, punto in cui fu coinvolto nella battaglia di God Valley che decretà la sua sconfitta. Secondo una delle ultime teorie, questo pirata leggendario che aspirava a diventare il Re del Mondo è addirittura il padre di uno degli antagonisti di ONE PIECE, Marshall D. Teach alias Barbanera.

Il perché è dovuto ad alcuni dettagli sparsi sia in questo capitolo che nel resto della storia. Innanzitutto, Barbanera ha usato come prima nave del suo equipaggio la Saber of Xebec, una zattera malconcia ma che è servita al suo scopo iniziale. Già da qui si può vedere un legame con il nome del vecchio pirata che fu cancellato dalla storia fin dalla sua sconfitta. Poi entrambi fanno parte del clan della D, una lettera che si eredita per linea familiare e che quindi annovera ben pochi pirati. Questa parentela sarebbe permessa anche dall'età: la battaglia di God Valley è avvenuta circa 38 anni prima dell'inizio della storia, mentre Barbanera avrebbe 40 anni, quindi poteva già essere nato prima dell'incidente.

Infine, sembra che entrambi siano legati all'isola Beehive, o Hachinosu in giapponese. L'isola in questione è l'attuale covo dei pirati di Barbanera e abbiamo potuto vederla recentemente grazie all'assalto di Moria. La stessa isola fu teatro della nascita della ciurma di Rocks decine d'anni prima.

Questo porrebbe un nuovo tassello sullo scontro generazionale trasmesso da padre in figlio: su God Valley ci furono tre fazioni in gioco capitanate da tre persone, ovvero Rocks, Roger e Garp. Di quest'ultimo, il discendente è il protagonista Monkey D. Rufy, mentre di Roger è il deceduto Portgas D. Ace. Se Marshall D. Teach fosse davvero il figlio di Rocks, potremmo assistere a una seconda battaglia sull'isola che potrebbe decretare il destino del mondo di ONE PIECE.