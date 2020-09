Teorie e data di uscita de L'Attacco dei Giganti 133: siamo agli ultimi capitoli?

In questi giorni non si fa altro che parlare de L'Attacco dei Giganti 4 in arrivo a dicembre. Tuttavia si avvicina sempre di più anche la pubblicazione de L'Attacco dei Giganti 133, numero che potrebbe riservare diverse sorprese per i lettori. Vediamo insieme data di uscita, previsioni, teorie e dove leggere la nuova storia creata da Isayama.

L'Attacco dei Giganti sarà pubblicato il 9 ottobre 2020 sul Bessatsu Shonen Magazine #11-2020, e sarà possibile leggerlo ufficialmente in inglese su Crunchyroll. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti?

Col finale dello scorso capitolo, abbiamo assistito a una netta divisione in due gruppi: Annie, Gabi, Falco e i cittadini di Hizuru sulla nave, in fuga e lontani dalla battaglia; Armin e gli altri sull'idrovolante diretti verso Eren. I primi potrebbero essere stati definitivamente esclusi dalla lotta finale e potremmo rivederli soltanto nell'ultimo capitolo.

La scena invece dovrà inevitabilmente concentrarsi sul viaggio dell'idrovolante e un ritorno su Eren Jaeger e ormai i personaggi dovrebbero entrare in contatto. In L'Attacco dei Giganti 133 probabilmente vedremo nuovamente Armin ed Eren insieme, mentre la marcia dei giganti avanza. Potrebbe esserci spazio per il primo discorso di convincimento che ci porterà definitivamente nell'ultimissima fase del manga.